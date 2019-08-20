Будет ли деноминация в Узбекистане — ответ главы ЦБ

Мамаризо Нурмуратов рассказал, возможна ли деноминация в Узбекистане при нынешней экономической ситуации в республике.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов ответил на вопрос о деноминации, передает Telegram-канал Правовая информация.

Как заявил Нурмуратов, деноминация всегда влечет за собой серьезные экономические расходы. Это не просто "удаление нулей".

"Деноминация проводится в условиях экономической стабильности и сильной инфляции. У нас ситуация не такая", - заявил глава ЦБ журналистам.

Он также уверил, что власти Узбекистана не хотят проводить деноминацию.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. С 21 августа, по курсу ЦБ, один доллар в республике будет стоить 9 384,00 сума, а евро - 10 393,72 сума.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Узбекистана допускает возможность обмена старых денежных знаков на новые.