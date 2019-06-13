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Узбекские сумы

Меньше нулей: ЦБ рассказал о возможной деноминации сума

CC BY 2.0 / Peretz Partensky / Inflation
Экономика
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В Узбекистане может быть произведен обмен старых денежных знаков на новые.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана допускает возможность обмена старых денежных знаков на новые, сообщает Spot

"Не могу назвать точную дату. Это может быть через пять или десять лет. Нынешние номиналы валют — это результат копившегося годами уровня обесценивания денег. Выпуск 50-тысячных и 100-тысячных купюр был, в первую очередь, осуществлен для облегчения расчетов в наличной форме, уменьшения расходов, связанных с оборотом наличных средств. Деноминация, говоря простыми словами, проводится для того, чтобы в статистических расчетах уменьшить количество нулей. Чтобы не было путаницы", — рассказал первый заместитель председателя ЦБ Илхом Норкулов.

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По его словам, пока перед ними сейчас стоят большие задачи в виде реформы госорганизаций, либерализации цен и снижении инфляционного давления на экономику. 

Норкулов также подчеркнул, что сразу после перехода на инфляционное таргетирование вопрос деноминации будет рассмотрен.

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Напомним, еще в январе появлялась информация о том, что весной в Узбекистане могут ввести в обращение новые купюры и уменьшить номинал нацвалюты в кратном размере. Сообщалось, что идет проработка дизайна новых денег.

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В марте председатель правления ЦБ Мамаризо Нурмуратов заявил в одном из интервью, что ЦБ пока не собирается проводить деноминацию. 

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, валюта, денежные переводы, деньги, сум



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