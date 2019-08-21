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Шавкат Мирзиёев ознакомился с состоянием развития хлопчатника

Мирзиёев дал советы по развитию хлопчатника в Каракалпакстане

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
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В ходе визита в Каракалпакстан президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с состоянием хлопчатника в регионе.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил хлопковые поля фермерского хозяйства "Мадед Ботир" в Тахиаташском районе Каракалпакстана, чтобы лично увидеть состояние хлопчатника. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства сделал замечания, связанные с недостатками в агротехнике, и дал рекомендации по увеличению урожая.

Шавкат Мирзиёев отметил важность использования современных технологий и последних достижений в сфере сельского хозяйства, а также создания новых сортов, пригодных для климата Каракалпакстана. 

Шавкат Мирзиёев ознакомился с состоянием развития хлопчатника
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с состоянием развития хлопчатника

Хозяйство "Мадед Ботир" располагает в общей сложностью 110 гектарами земли, на 60 из них выращивается хлопчатник. 

Теги:
хлопчатник, хлопок, Республика Каракалпакстан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана



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