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Мастер осматривает солнечные батареи

Новое постановление президента даст толчок солнечной энергии

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Производители установок возобновляемых источников энергии освобождены от налогов.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиеёв подписал постановление "Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии", сообщает Правительственный портал РУз.

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Согласно документу, производителей установок возобновляемых источников энергии освободят от уплаты всех видов налогов на пять лет.

В течение 10 лет с момента ввода их в эксплуатацию не нужно будет платить налог на имущество за установки возобновляемых источников энергии и земельный налог по участкам, занятым этими установками.

Лица, которые будут использовать возобновляемые источники энергии в жилых помещениях также освобождаются от уплаты земельного налога сроком на три года, при условии полного отключения ими действующих сетей энергоресурсов.

Теги:
налоговые льготы, налоги, постановление, Постановление, атомная энергетика, энергетика, Солнечная энергия, солнечная батарея



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