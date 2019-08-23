Новое постановление президента даст толчок солнечной энергии

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиеёв подписал постановление "Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии", сообщает Правительственный портал РУз.

Согласно документу, производителей установок возобновляемых источников энергии освободят от уплаты всех видов налогов на пять лет.

В течение 10 лет с момента ввода их в эксплуатацию не нужно будет платить налог на имущество за установки возобновляемых источников энергии и земельный налог по участкам, занятым этими установками.

Лица, которые будут использовать возобновляемые источники энергии в жилых помещениях также освобождаются от уплаты земельного налога сроком на три года, при условии полного отключения ими действующих сетей энергоресурсов.