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Делегация из Ташкента заключила договоров в Москве на 29,8 млн долларов США

Ташкент и Москва реализуют бизнес-проекты почти на 30 миллионов долларов

Официальный сайт хокимията города Ташкента
Экономика
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В Посольстве Узбекистана в России состоялась встреча предпринимателей и производителей двух стран.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Ташкент и Москва подписали договоры на общую сумму в 29,8 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията узбекской столицы.

Делегация из республики посетила Москву. В Посольстве Узбекистана в России состоялась встреча предпринимателей и производителей двух стран. По итогам этих переговоров и были подписаны многомиллионные контракты.

Делегация из Ташкента заключила договоров в Москве на 29,8 млн долларов США
Официальный сайт хокимията города Ташкента
Делегация из Ташкента заключила договоров в Москве на 29,8 млн долларов США

Ранее администрации двух городов договорились организовать в Белокаменной Дни Ташкента.

Кроме того, предприниматели презентовали возможности столицы Узбекистана московскому бизнес-сообществу на встрече в Московской торгово-промышленной палате.

Теги:
бизнес, Москва, Россия, Ташкент, Узбекистан



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