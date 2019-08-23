Ташкент и Москва реализуют бизнес-проекты почти на 30 миллионов долларов

В Посольстве Узбекистана в России состоялась встреча предпринимателей и производителей двух стран.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Ташкент и Москва подписали договоры на общую сумму в 29,8 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията узбекской столицы.

Делегация из республики посетила Москву. В Посольстве Узбекистана в России состоялась встреча предпринимателей и производителей двух стран. По итогам этих переговоров и были подписаны многомиллионные контракты.

Официальный сайт хокимията города Ташкента Делегация из Ташкента заключила договоров в Москве на 29,8 млн долларов США

Ранее администрации двух городов договорились организовать в Белокаменной Дни Ташкента.

Кроме того, предприниматели презентовали возможности столицы Узбекистана московскому бизнес-сообществу на встрече в Московской торгово-промышленной палате.