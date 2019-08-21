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В Москве пройдут Дни Ташкента

В Москве пройдут Дни Ташкента

Хокимият
Общество
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В Первопрестольной обсудили сотрудничество двух столиц.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В эти дни в Москве проходит визит делегации Ташкента, сообщает хокимият.

По информации хокимията, уже состоялась встреча с администрацией Белокаменной, где обсуждалось сотрудничество двух столиц, в том числе и проведение Дней Ташкента в Москве.

Также делегация представителей бизнеса презентовала возможности столицы Узбекистана московскому бизнес-сообществу на встрече в Московской торгово-промышленной палате.

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Узбекская делегация ознакомилась с требованиями к экспортируемой на рынок Москвы продукции, а вице-президент МТПП Сурен Варданян выразил заинтересованность и готовность к сотрудничеству с ТПП и бизнес-сообществом Ташкента.

Напомним, вчера Ташкент, Самарканд и Бухара представили Узбекистан на Международном форуме древних городов в Рязани. Всего в мероприятии приняли участие 55 делегаций из 35 стран. Бухарский областной музыкально-драматический театр порадовал зрителей спектаклем "Свадьба по-бухарски".

 

Теги:
сотрудничество, Встреча, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Москва, Москва



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