В хокимиятах страны появится новая вакансия помощника

В хокимиятах областей и города Ташкента, согласно соответствующему Постановлению, будет введена должность помощника хокима по вопросам локализации производства и расширения кооперационных связей в промышленности.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Принято Постановление Президента "О дальнейшем повышении ответственности органов государственного и хозяйственного управления и органов исполнительной власти на местах за внедрение новой системы локализации производства и ускорение кооперационных связей в отраслях промышленности", сообщает Telegram-канал Министерства юстиции страны.

Документ предусматривает в том числе повышение объема локализованной продукции в 2020-2021 годах не менее чем на 20 процентов. Для этого производителям импортозамещающих и экспортоориентированных продуктов компенсируются гарантии и кредитные процентные ставки. Кроме того, в хокимиятах областей и города Ташкента будет введена должность помощника хокима по вопросам локализации производства и расширения кооперационных связей в промышленности.

В Счетной палате будет создано отдельное структурное подразделение по постоянному анализу и мониторингу импорта, а в Кабинете министров - Сектор по вопросам разработки программ локализации производства в отраслях экономики и на территориях, а также развития кооперационных связей в промышленности.



