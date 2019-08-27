Введен в эксплуатацию новый комплекс переработки золотых руд за $100 млн

В Центральных Кызылкумах Навоийский горно-металлургический комбинат запустил проект, не имеющий аналогов в мире.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Навоийский горно-металлургический комбинат ввел в эксплуатацию новый комплекс для переработки упорных золотых руд, сообщает РИА Новости. Проект в Центральных Кызылкумах стоил около 100 миллионов долларов.

Комплекс построен в рамках проекта совершенствования технологии извлечения золота из упорных руд карьеров "Кокпатас" и "Даугызтау" в Центральных Кызылкумах, являющихся сырьевой базой гидрометаллургического завода (ГМЗ) №3.

Такое предприятие не имеет аналогов в мире, а ввод его в эксплуатацию позволит повысить эффективность использования сырья на ГМЗ №3 на 8%, а производство готовой продукции - на 11%.

В качестве поставщиков и проектировщиков предприятия выступили партнеры из Германии, Италии и Австрии.

Сообщается, что комбинат в 2017–2026 годах планирует реализовать 27 проектов модернизации действующих и строительства новых производств общей стоимостью более 3 миллиардов долларов.

Их осуществление позволит на 30% увеличить производственную мощность комбината, а также создать дополнительно около 31 тысячи рабочих мест.