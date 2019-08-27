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Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари

Парк самолетов будет обновлен за счет китайских кредитов

Узбекистон хаво йуллари
Экономика
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Государственный банк развития Китая предоставляет в рамках заключённого соглашения отечественному банку ряд выгодных льгот.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В рамках очередного заседания узбекско-китайской международной комиссии по сотрудничеству Национальный банк Узбекистана и Государственный банк развития Китая (ГБРК) заключили соглашение на сумму 309 млн долларов США по проекту обновления парка воздушных судов НАК "Узбекистон хаво йуллари".

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ГБРК определен основным кредитором этого проекта, поскольку предоставляет льготный период по поставочным платежам без применения покрытия экспортно-страховых агентств, что предотвращает удорожание ресурсов.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка, Государственный банк развития Китая за время сотрудничества неоднократно предоставлял кредиты, за счет средств которых НБУ мог финансировать более 460 проектов малого бизнеса и частного предпринимательства, в том числе освоено 6 кредитных линий на общую сумму 655 млн долларов США.

Теги:
Соглашение, Кредит, Национальный банк Узбекистана



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