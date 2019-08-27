Парк самолетов будет обновлен за счет китайских кредитов

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В рамках очередного заседания узбекско-китайской международной комиссии по сотрудничеству Национальный банк Узбекистана и Государственный банк развития Китая (ГБРК) заключили соглашение на сумму 309 млн долларов США по проекту обновления парка воздушных судов НАК "Узбекистон хаво йуллари".

ГБРК определен основным кредитором этого проекта, поскольку предоставляет льготный период по поставочным платежам без применения покрытия экспортно-страховых агентств, что предотвращает удорожание ресурсов.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка, Государственный банк развития Китая за время сотрудничества неоднократно предоставлял кредиты, за счет средств которых НБУ мог финансировать более 460 проектов малого бизнеса и частного предпринимательства, в том числе освоено 6 кредитных линий на общую сумму 655 млн долларов США.