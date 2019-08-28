РФ поможет Узбекистану внедрить систему маркировки товаров

Обсуждение проекта "О мерах по поэтапному внедрению порядка маркировки товаров средствами идентификации и их дальнейшего отслеживания" планируется завершить 11 сентября.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана и российский центр развития перспективных технологий подписали меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров, следует из проекта постановления правительства на портале СОВАЗ.

Обсуждение проекта "О мерах по поэтапному внедрению порядка маркировки товаров средствами идентификации и их дальнейшего отслеживания" планируется завершить 11 сентября.

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Согласно документу, между ГНК и ООО "Центр развития перспективных технологий" был заключён меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предусматривающий консолидацию усилий и содействие в проведении проектов по внедрению цифровой маркировки и отслеживания отдельных видов товаров в Республике Узбекистан.

В соответствии с постановлением, ЦРПТ создал в Узбекистане ООО "CRPT TURON" для реализации с сентября этого года пилотного проекта по внедрению цифровой маркировки отдельных товаров – сигарет, пива и алкогольной продукции.

К апрелю 2020-го по итогам реализации пилотного проекта планируется расширить перечень маркируемой продукции, а также создать электронную базу учета производимой и импортируемой продукции при ГНК, отмечается в тексте документа.

С полным текстом проекта постановления вы можете ознакомиться по ссылке.