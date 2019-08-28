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Инвестор получит здания в Ташкенте по нулевой стоимости

Бывший ювелирный завод в Ташкенте будет передан новому инвестору

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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В течение трех лет на модернизацию производственных линий по выпуску ювелирных изделий и капитальный ремонт зданий будет инвестировано более 1 млн долларов США.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Опубликовано Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан, согласно которому здания и сооружения по адресу: у. Заргарлик, 46Б, определённые под производство ювелирных изделий и не используемые длительное время, переходят по нулевой стоимости в распоряжение инвестора ООО "Souvenir".

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Документ предусматривает организацию на данной площади изготовления и переработки 2 тонн серебра в год. При этом на модернизацию производственных линий и капитальный ремонт зданий инвестор обязуется направить более 1 млн долларов США в течение трех лет. На новом предприятии должны трудоустроить не менее 50 человек.

Здания попадут в собственность к инвестору только после выполнения этих обязательств. В противном случае они подлежат возврату предыдущему владельцу - Агентству по управлению государственными активами РУз, как было в случае с гостиницей "Чорсу".

Компания Demir Group приобрела здание гостиницы по нулевой стоимости. По контракту инвестиции должны были составить более 33 миллионов долларов. Однако бизнесмен Ахмет Демир не выполнил свои инвестиционные обязательства.

Теги:
Инвестиции, Ташкент



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