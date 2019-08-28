Бывший ювелирный завод в Ташкенте будет передан новому инвестору

В течение трех лет на модернизацию производственных линий по выпуску ювелирных изделий и капитальный ремонт зданий будет инвестировано более 1 млн долларов США.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Опубликовано Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан, согласно которому здания и сооружения по адресу: у. Заргарлик, 46Б, определённые под производство ювелирных изделий и не используемые длительное время, переходят по нулевой стоимости в распоряжение инвестора ООО "Souvenir".

Документ предусматривает организацию на данной площади изготовления и переработки 2 тонн серебра в год. При этом на модернизацию производственных линий и капитальный ремонт зданий инвестор обязуется направить более 1 млн долларов США в течение трех лет. На новом предприятии должны трудоустроить не менее 50 человек.

Здания попадут в собственность к инвестору только после выполнения этих обязательств. В противном случае они подлежат возврату предыдущему владельцу - Агентству по управлению государственными активами РУз, как было в случае с гостиницей "Чорсу".

Компания Demir Group приобрела здание гостиницы по нулевой стоимости. По контракту инвестиции должны были составить более 33 миллионов долларов. Однако бизнесмен Ахмет Демир не выполнил свои инвестиционные обязательства.