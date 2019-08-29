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Презентация небоскреба Tashkent City

Nest one: самый высокий небоскреб в ЦА получил свое название

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Архитекторы утверждают, что небоскреб Nest one, входящий в состав Tashkent City, станет гордостью Узбекистана. Символом комплекса сооружений станет матрешка.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В Ташкенте состоялась презентация новой концепции лота №4 в составе строящегося Tashkent City, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Небоскреб получил свое название Nest one, а также собственный символ. Сооружение высотой 266,5 метра будет состоять из 51 этажа и станет самым высоким зданием в Центральной Азии.

Презентация небоскреба Tashkent City
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Презентация небоскреба Tashkent City

Бюджет проекта составляет 150 миллионов долларов.

Архитекторы утверждают, что небоскреб Nest one, входящий в состав Tashkent City, станет гордостью Узбекистана. Название тоже выбрано неслучайно. Nest (от. анг. гнездо) олицетворяет собой уют, надежное пребывание и комфортное времяпрепровождение для жителей и гостей комплекса.

"Это не просто небоскреб. Это реально новый образ жизни", - утверждает глава компании Murad Buildings Мурад Назаров.

Символом небоскреба станет матрешка (англ. Nesting golls).

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Символом комплекса сооружений станет матрешка.

Концепция куклы раскрывает преимущество новой высотки. Ведь покупая матрешку, вы получаете привилегии всех кукол, что внутри, рассказал Угур Озер Озгювен.

"Человек может жить не выходя из здания 365 дней в году, и для этого там будут все необходимые условия", - утверждает руководитель группы архитекторов Угур Озер Озгювен.

Презентация самого высокого в ЦА небоскреба в МДЦ Tashkent City
© Sputnik . /Facebook/Tashkent City
Заоблачные перспективы: каким будет самый высокий небоскреб в ЦА — видео
Помимо офисов, ресторанов, спортивных зон и других общественных пространств, в будущем в небоскребе спроектируют 746 квартир класса люкс, продажа которых стартует уже 14 сентября.

Деловой центр в сердце Ташкента будет включать в себя жилые дома, апартаменты, бизнес-центры, концертный зал, отели и развлекательные комплексы. Проект призван не только привлечь новых инвесторов на стадии строительства, но и превратить город в своего рода финансовую столицу всей Центральной Азии.

Теги:
Tashkent City, Tashkent City, небоскреб



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