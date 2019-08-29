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Банковские карты международных платежных систем VISA

Более 250 банкоматов HUMO по Узбекистану будут выдавать сумы с карт Visa

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) совместно с банками Узбекистана внедрил возможность снятия средств в национальной валюте по курсу, установленному международной платежной системой Visa.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В банкоматах HUMO в Узбекистане теперь можно снять деньги с международных карт Visa в национальной валюте, сообщает пресс-служба Национального межбанковского процессингового центра.   

"Несомненно, данная инициатива служит поддержкой для развития сферы туризма в Узбекистане. Национальная платёжная система HUMO и глобальная платежная технологическая компания Visa успешно завершили технические работы по приему карт Visa в более 250 банкоматах по стране, и их количество растет с каждым днем", – отмечает директор НМПЦ Шухратбек Курбанов.

Директор Национального межбанковского процессингового центра Шухрат Курбанов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
"Мы хотим отдать банкам все": Курбанов о том, зачем Узбекистану система Humo

 

Напомним, что фундамент стратегического партнерства Visa и HUMO был заложен в мае этого года, когда Центральный банк Республики Узбекистан и Visa подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, нацеленный на совместную реализацию программ по развитию инфраструктуры цифровых платежей в Узбекистане. 

 

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Эта инициатива является первым шагом в работе сторон по расширению сети принятия электронных платежей в стране.

Комиссия за выдачу наличных средств в национальной валюте из банкомата устанавливается самим банком.




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