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Новая цифровая экономика: Центробанк будет сотрудничать с Visa

Новая цифровая экономика: Центробанк будет сотрудничать с Visa

© Официальный канал Центрального банка Республики Узбекистан
Экономика
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Центробанк Узбекистана совместно с Visa будут развивать инфраструктуру цифровых платежей в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Меморандум о сотрудничестве был подписан между Центральным банком Узбекистана и глобальной платежной технологической компанией Visa, сообщает официальный канал Центрального банка республики.

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Достигнутые договоренности помогут развитию цифровой инфраструктуры платежей в Узбекистане. Стороны намерены расширять сеть принятия электронных платежей путем внедрения новых цифровых платежных продуктов. Одним из ключевых вопросов, поднятых на встрече, была реализация программ по расширению цифровых платежей и электронной коммерции по всему Узбекистану. 

Мужчина с телефоном
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Стороны намерены плодотворно сотрудничать в рамках проектов безопасности и предотвращать риски для банков и простых пользователей платежных систем.

Напомним, что недавно Национальный межбанковский процессинговый центр заключил соглашение с компанией MasterCard. Это позволит гражданам расплачиваться картами по всему миру, а также упростит оплату в общественном транспорте – метро, автобусах.

Теги:
электронные платежи, Visa, цифровые технологии, цифровая экономика



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