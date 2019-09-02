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Ветряная электростанция

Деньги от ветра: в Узбекистане заработают на возобновляемой энергии

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Две ветряные электростанции планируют ввести в строй в Каракалпакстане и Навоийской области.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Ветряные электростанции (ВЭС) планируют построить в двух регионах Узбекистана Каракалпакстане и Навоийской области мощностью 100 и 200 МВт соответственно. Об этом сообщает национальное агентство УзА со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекистон миллий электр тармоклари» («Национальные электросети Узбекистана»).

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Работа проводится в соответствии с постановлением главы государства, которое было подписано 1 февраля 2019 года. Документ предусматривает расширение многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Германией.

Партнером в разработке технического проекта выступает компания из Объединенных Арабских Эмиратов.

 




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