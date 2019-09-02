Узбекская авиакомпания планирует закупить три воздушных судна

Соглашение между сторонами было подписано по итогам проведения авиационно-космического салона МАКС-2019 в российском Жуковском.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Узбекская авиакомпания Qanot Sharq подписала так называемый "мягкий контракт" на лизинг воздушных судов компании "Гражданские самолеты Сухого" Superjet 100. Соглашение было подписано по итогам проведения авиационно-космического салона МАКС-2019. Предприятия, входящие в Объединенную авиастроительную корпорацию, подписали ряд соглашений по поставкам, продвижению и послепродажному обслуживанию самолетов на российский и международный рынок, сообщает издание "Российская газета".

Авиакомпания ООО "QANOT SHARQ" - одна из первых негосударственных авиакомпаний в Республике Узбекистан, которая создана в 1998 году и специализируется на организации международных грузовых и пассажирских авиаперевозок.

В августе учредитель компании Носир Абдугафаров сообщил в интервью Kun.uz о намерениях Qanot Sharq запустить региональную авиакомпанию в Узбекистане.