Глава ЦИК Узбекистана пригласил Эллу Памфилову на парламентские выборы

Абдусаломов заявил, что в этом году будет приглашено много наблюдателей из других государств и международных организаций. Одной из гостей станет и глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Председатель ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов пригласил российскую коллегу Эллу Памфилову на парламентские выборы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Абдусаломов заявил, что в этом году будет приглашено много наблюдателей из других государств и международных организаций. Одной из гостей станет и глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы вас очень любим и уважаем в Узбекистане. Если вы приедете на наши выборы, для нас это будет большой авторитет", - сказал Абдусаломов, выступая на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

Памфилова поблагодарила за приглашение и обещала приехать, подчеркнув, что её родина - Узбекистан: Элла Памфилова в родилась в городе в Алмалык Ташкентской области.

Когда пройдут выборы в Узбекистане — ЦИК дала официальный ответ >>>

Ранее ЦИК Узбекистана назвала преждевременным сообщение о дате очередных парламентских выборов в Законодательную палату парламента страны, сославшись на существующий порядок принятия решений об объявлении дня голосования.

ЦИК Республики заявила, что официального объявления даты голосования еще не было.

Информация о том, что выборы депутатов Олий Мажлиса пройдут 22 декабря этого года, появилась со ссылкой на председателя Центризбиркома Мирзо-Улугбека Абдусаломова. Кроме того, в комиссии уточнили, что выборы проводятся не по пропорциональной системе, а по мажоритарной. Выборы в Законодательную палату и местные Кенгаши проводятся на основе многопартийности по территориальным одномандатным избирательным округам.

В сообщении Центральной избирательной комиссии говорится, что в соответствии со статьей 36 Избирательного кодекса начало избирательной кампании по выборам депутатов Законодательной палаты и депутатов местных кенешей объявляется ЦИКом не менее чем за три месяца до истечения срока их полномочий.