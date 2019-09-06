16:43 06 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск

Глава ЦИК Узбекистана пригласил Эллу Памфилову на парламентские выборы

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
Получить короткую ссылку
20 0 0

Абдусаломов заявил, что в этом году будет приглашено много наблюдателей из других государств и международных организаций. Одной из гостей станет и глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Председатель ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов пригласил российскую коллегу Эллу Памфилову на парламентские выборы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Абдусаломов заявил, что в этом году будет приглашено много наблюдателей из других государств и международных организаций. Одной из гостей станет и глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы вас очень любим и уважаем в Узбекистане. Если вы приедете на наши выборы, для нас это будет большой авторитет", - сказал Абдусаломов, выступая на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

Памфилова поблагодарила за приглашение и обещала приехать, подчеркнув, что её родина - Узбекистан: Элла Памфилова в родилась в городе в Алмалык Ташкентской области.

Когда пройдут выборы в Узбекистане — ЦИК дала официальный ответ >>>

Ранее ЦИК Узбекистана назвала преждевременным сообщение о дате очередных парламентских выборов в Законодательную палату парламента страны, сославшись на существующий порядок принятия решений об объявлении дня голосования.

ЦИК Республики заявила, что официального объявления даты голосования еще не было.

Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
© Sputnik / Сергей Аверин
ОБСЕ впервые пришлет полноценную миссию на выборы в Узбекистан

Информация о том, что выборы депутатов Олий Мажлиса пройдут 22 декабря этого года, появилась со ссылкой на председателя Центризбиркома Мирзо-Улугбека Абдусаломова. Кроме того, в комиссии уточнили, что выборы проводятся не по пропорциональной системе, а по мажоритарной. Выборы в Законодательную палату и местные Кенгаши проводятся на основе многопартийности по территориальным одномандатным избирательным округам. 

В сообщении Центральной избирательной комиссии говорится, что в соответствии со статьей 36 Избирательного кодекса начало избирательной кампании по выборам депутатов Законодательной палаты и депутатов местных кенешей объявляется ЦИКом не менее чем за три месяца до истечения срока их полномочий.

Теги:
выборы, парламентские выборы, Парламент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте открылся тематический парк Навруз
Музей под открытым небом: в Ташкенте открылся парк "Навруз" – фото
Парк Навруз в Ташкенте, павильон Самарканда
ВДНХ по-ташкентски, или Весь Узбекистан в одном парке — видео
Проект небоскреба Nest One в Ташкенте
Первый небоскреб в Ташкенте — каким он будет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054