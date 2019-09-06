Участники UzTextile Expo намерены разработать "умный" текстиль

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. На пресс-конференции в преддверии Международного форума Global Textile Days Tashkent 2019 журналистам рассказали об этапах подготовки к событию глобального масштаба, а также о том, какие мероприятия войдут в повестку мероприятия.

Сегодня в Узбекистане действует около 1 700 текстильных предприятий, говорили на встрече, планируется довести объем экспорта продукции до 2 млрд долларов в этом году (по итогам 2018-го этот показатель составил 1,6 млрд), а к 2025 году - до 7 млрд долларов.

"Надеемся, что объем произведенного хлопковолокна в этом году достигнет 1 млн тонн, и для его переработки мы задействуем все производственные мощности. Со следующего года весь объем хлопка-сырца будет перерабатываться в Узбекистане, а не идти на экспорт", - сообщил Ильхом Хайдаров, председатель Ассоциации "Узтекстильпром", корреспонденту Sputnik Узбекистан.

В числе крупнейших рынков сбыта - российский; раньше на экспорт шло хлопковое волокно, затем - пряжа, а сейчас более 60% продукции, отправляемой за рубеж, составляют готовые изделия.

В мероприятиях Global Textil Days Tashkent 2019 примет участие делегация из Ивановской области, в рамках визита планируется обновить действующее текстильное соглашение. Сейчас основной объем экспорта идет в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, налажены связи с Самарской областью, Татарстаном, Новосибирском.

С 9 по 14 сентября в программу мероприятий Global Textil Days Tashkent 2019 войдет Международная текстильная конференция Uzbekistan Textile Conference. Специалисты сферы обсудят цифровизацию текстильной индустрии, поговорят о создании текстиля будущего, так называемого "умного" текстиля. Будет обновлена стратегия развития отрасли.

Узбекистан намерен довести объем экспорта текстиля до 7 миллиардов долларов >>

Также планируется провести 8-е совещание Азиатской сети исследований и разработок в области хлопка, специализированную выставку текстильной и швейной индустрии UzTextile Expo, где будут демонстрироваться достижения бизнеса и модной индустрии от ведущих мировых производителей по всей производственной цепочке – от пряжи до готовой одежды.