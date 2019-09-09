Экспорт текстиля из Узбекистана может достичь $2 млрд по итогам года

В столице республики 9-13 сентября пройдет форум "Дни глобального текстиля в Ташкенте 2019", а в его рамках — восьмое заседание Международного консультативного комитета по хлопку.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Объем экспорта текстиля по итогам 2019 года достигнет двух миллиардов долларов, заявил председатель "Узтекстильпрома" Илхом Хайдаров на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций, посвященной проведению форума "Дни глобального текстиля в Ташкенте 2019".

"Наша отрасль полностью заточена на внешние поставки. По итогам 2018-го экспорт превысил один миллиард шестьсот миллионов долларов. И мы уверены, что в 2019 году этот показатель достигнет суммы в два миллиарда", — сказал Хайдаров.

Он отметил, что прогресс Узбекистана, который из экспортера сырья превратился в реального поставщика продукции с высокой добавленной стоимостью, не остался без внимания, поэтому Международный консультативный комитет по хлопку согласился провести восьмое заседание именно в Ташкенте.

По словам Хайдарова, в нем примут участие научные эксперты и специалисты из ведущих хлопкопроизводящих стран мира: США, Австралии, Китая, Индии, Пакистана и других. Они поделятся своим опытом в этой сфере.

"И мы надеемся, что благодаря полученным данным сможем реализовать новые перспективные разработки", — сказал председатель "Узтекстильпрома".

Напомним, международный форум "Дни глобального текстиля в Ташкенте 2019" (Global Textile Days Tashkent 2019) пройдет в столице с 9 по 13 сентября. Вся неделя будет посвящена развитию текстильной индустрии Узбекистана и других стран.