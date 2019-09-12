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Евразийский экономический форум: запуск новых механизмов сотрудничества

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Экономика
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В центре внимания участников форума - вопросы борьбы с изменениями климата, переход на "зеленую экономику", разработка механизмов цифровизации государственного и общественного управления в рамках инициативы "Один пояс, один путь". 

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в традиционном Евразийском экономическом форуме в китайской провинции Сиань, сообщает агентство УзА.

Среди гостей форума - члены ШОС, а также представители более 50 государств, международных организаций и финансовых институтов. 

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"Диалог в рамках форума, - подчеркивают его участники, - это возможность создания нового механизма сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма".

Отдельное внимание уделили вопросам борьбы с изменениями климата, внедрения "зеленой экономики", разработки механизмов цифровизации государственного и общественного управления в рамках инициативы "Один пояс, один путь". 

 

Теги:
Экономика, Форум, Узбекистан, Китай



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