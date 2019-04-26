Форум продлится два дня. На нем также выступит президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Официальное открытие международного форума "Один пояс, один путь" состоялось в Пекине, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В церемонии открытия принял участие президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

© Пресс-служба президента Узбекистана. В Пекине стартовал международный форум "Один пояс, один путь"

Форум собрал в одном месте лидеров делегаций, а также видных экспертов, экономистов и аналитиков. С приветственным словом на церемонии открытия выступил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он выразил свою благодарность всем участникам форума. Данный форум реализуется совместно с ООН, ШОС, Евросоюзом и Евразийский экономических союзом.

© Пресс-служба президента Узбекистана. В Пекине стартовал международный форум "Один пояс, один путь"

Число стран-участниц данного проекта стремительно растет. На церемонии поднимались темы международной торговли, инвестициях и новых проектах.

Пресс-служба президента Узбекистана Шелковый путь для Узбекистана

Узбекистан был одним из первых, кто поддержал развитие проекта "Один пояс, один путь". Технологии и ресурсы Китая помогут республике выйти на новые рынки, а также привлечь инвестиции для развития национальной экономики.

Международный форум "Один пояс, один путь" впервые состоялся в 2017 году. Его цель это укрепление механизмов межгосударственного сотрудничества путем развития сухопутных и морских путей. Сегодня в проекте участвуют 65 стран из Азии, Европы и Африки.

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