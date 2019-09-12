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Ставка НДС в Узбекистане может снизиться до 15%

© Flickr/ Ken Teegardin
Экономика
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В среду президент республики поручил Минфину разработать конкретные обоснованные предложения по снижению ставки НДС.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Узбекистане планируется снизить до 15%, следует из сообщения Министерства юстиции республики.

Сотрудник налоговой инспекции Узбекистана
© Новости Узбекистана
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Накануне глава республики Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании поручил Минфину разработать конкретные обоснованные предложения по снижению ставки НДС и соответствующий проект решения президента.

"Снижение ставки НДС до 15%, в совокупности с мерами, направленными на обеспечение его нейтральности, предлагаемыми в новой редакции Налогового кодекса, благоприятно отразится на деятельности хозяйствующих субъектов", — говорится в публикации.

При этом, как считают в министерстве, снижение ставки на пять процентных пунктов сократит поступления в государственный бюджет на 10 триллионов в год или порядка 2% к ВВП.

Теги:
Экономика, Министерство финансов Узбекистана, финансы, Узбекистан, НДС



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