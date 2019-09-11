Мирзиёев отчитал чиновников за исполнение бюджета за счет предоплаты налога

Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание и раскритиковал методы взимания налогов, в том числе с крупных компаний. Глава государства поручил скорректировать работу на местах и помочь малому и среднему бизнесу в решении наиболее острых проблем.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства, а также гарантированного обеспечения поступлений в госбюджет, сообщает пресс-служба президента.

За три месяца с момента открытия Приемных премьер-министра, подчеркивалось на встрече, поступило свыше 12 тысяч обращений, основная часть которых касается вопросов кредитования и выделения земли.

Из них 9 тысяч или 75% решены на месте, в том числе 40% – непосредственно на районном уровне. Это свидетельствует о том, что прежде руководители нижнего звена совсем не занимались проблемами предпринимательства.

В связи с этим премьер-министру поручено обеспечить решение обращений предпринимателей прежде всего там, где они были поданы, а также выявить проблемы республиканского уровня и принять меры к их устранению.

Кабинету министров совместно с Агентством по развитию малого бизнеса и предпринимательства поручено регулярно обсуждать проблемы, изложенные в обращениях субъектов предпринимательства в Приемные премьер-министра, акцентируя внимание на их решении на местном уровне.

На совещании особо затронуты предстоящие меры по совершенствованию законодательных основ, необходимых для улучшения бизнес-климата.

В частности, глава государства раскритиковал работу госструктур по выдачи лицензий и разрешений для представителя бизнеса.

Так, лишь 103 из 693 видов услуг предоставляются в электронном виде. По мнению президента, это существенно снижает количество желающих заниматься предпринимательством.

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Определены также меры по полному задействованию единой электронной системы согласования строительной документации.

Во многих странах субъекты предпринимательства разделены на 3 категории (малый, средний и крупный бизнес), государство реализует отдельную политику поддержки для каждой категории. Однако в Узбекистане целиком отсутствует понятие среднего бизнеса, которое сегодня играет особую роль в развитии экономики.

С учетом этого Кабинету Министров и соответствующим министерствам поручено ввести категорию "средний бизнес", пересмотреть критерии малого и крупного бизнеса, а также в трехмесячный срок разработать конкретные предложения по государственной поддержке с отдельными для каждой категории механизмами.

В ходе рассмотрения второго вопроса на повестке совещания – состояния обеспечения поступлений в государственный бюджет, отмечалось, что за минувшие 8 месяцев поступления были выполнены сверх прогнозных показателей.

Обсуждены вопросы задействования резервов для увеличения поступлений, расширения налогооблагаемой базы. Отмечена важность повышения собираемости фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей, легализации теневой занятости.

Подвергнут критике тот факт, что по городу Ташкенту, Сурхандарьинской и Наманганской областям имеются многомиллиардные не взысканные налоги, а руководители ряда районов и городов бездействуют и продолжают выполнять прогнозные показатели за счет крупных налогоплательщиков.

Поручено оказать содействие около 30 тысячам фермерских хозяйств, переходящих с 1 октября текущего года на уплату налога на добавленную стоимость, в ведении отчетности, внедрить соответствующее программное обеспечение во всех регионах.

Руководители территориальных налоговых ведомств, ведущих слабую работу по выполнению доходной части государственного бюджета, строго предупреждены. Президент отметил, что категорически запрещено выполнение прогноза за счет взимания предоплаты.

Указано на необходимость тщательной проработки проекта новой редакции Налогового кодекса с учетом предложений, озвученных в ходе обсуждений с участием предпринимателей, экспертов и представителей научно-исследовательских учреждений.