14:01 14 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Мужчина сидит у компьютера

В Узбекистане создадут новую свободную экономическую зону

© pixabay
Экономика
Получить короткую ссылку
14 0 0

В течение трех десятков лет на территории СЭЗ будут действовать особые налоговый, таможенный и валютный режимы.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Кашкадарьинской области Узбекистана создается свободная экономическая зона (СЭЗ) "Чирокчи", соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Документ опубликовало издание Uza.uz

СЭЗ Навои: передовые технологии и широкие возможности для бизнеса
Sputnik / Дильшода Рахматова
Передовые технологии и широкие возможности: как работает СЭЗ "Навои"
Срок функционирования новой СЭЗ составит 30 лет с возможностью его последующего продления. На ее территории будут действовать особые налоговый, таможенный и валютный режимы.

В числе задач СЭЗ — привлечение прямых инвестиций в организацию производства высокотехнологичной и экспортоориентированной продукции по глубокой переработке минерального сырья, сельскохозяйственных ресурсов. И как следствие — повышение экспортного потенциала области.

Ранее сообщалось, что в республике создали свободную экономическую зону "Нукус". Она была преобразована из "Нукус-фарм", которая специализировалась на выпуске фармацевтической продукции.

Срок ее функционирования также составляет 30 лет.

Теги:
Экономика, СЭЗ, Узбекистан, Кашкадарьинская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фестиваль ремесленников в Коканде - лучшие фото
Ректор УГМУ Ольга Ковтун подарила узбекским коллегам памятные сувениры
Ректора УГМУ Ольгу Ковтун облачили в узбекский чапан и тюбетейку – видео
Цена знаний: сколько стоит учеба в вузах Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054