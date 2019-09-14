В Узбекистане создадут новую свободную экономическую зону

В течение трех десятков лет на территории СЭЗ будут действовать особые налоговый, таможенный и валютный режимы.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Кашкадарьинской области Узбекистана создается свободная экономическая зона (СЭЗ) "Чирокчи", соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Документ опубликовало издание Uza.uz.

Срок функционирования новой СЭЗ составит 30 лет с возможностью его последующего продления. На ее территории будут действовать особые налоговый, таможенный и валютный режимы.

В числе задач СЭЗ — привлечение прямых инвестиций в организацию производства высокотехнологичной и экспортоориентированной продукции по глубокой переработке минерального сырья, сельскохозяйственных ресурсов. И как следствие — повышение экспортного потенциала области.

Ранее сообщалось, что в республике создали свободную экономическую зону "Нукус". Она была преобразована из "Нукус-фарм", которая специализировалась на выпуске фармацевтической продукции.

Срок ее функционирования также составляет 30 лет.