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По-братски: Ташкент и Анкара договорились об установлении братских связей

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Экономика
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Подписанный меморандум имеет большое значение для долгосрочных и дружественных отношений между двумя странами и городами и будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества в сферах экономики, промышленности, градостроительства, искусства, культуры и туризма.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Главы администраций Ташкента и Анкары подписали меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и установлении братских связей на новый уровень, сообщает сайт столичного хокимията

Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу
© МИД Узбекистана
МИД Узбекистана и Турции подписали программу сотрудничества

Документ имеет большое значение для долгосрочных и дружественных отношений между двумя странами и двумя городами и будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества в сферах экономики, промышленности, градостроительства, искусства, культуры и туризма.

За последние три года, отмечали на встрече, узбекско-турецкие отношения вышли на новый уровень. В ходе визита президента Узбекистана в Турцию были подписаны соглашения на сумму более 3,5 млрд долл. США на реализацию более 30 проектов.

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Мэр Анкары подчеркнул, что развитие отношений между двумя странами и городами всегда было взаимовыгодным. Сейчас в республике действует около 500 турецких компаний, чей годовой товарооборот составляет порядка 2 млрд долл. США.

 

Теги:
Хокимият Ташкента, меморандум, Турция, Узбекистан



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