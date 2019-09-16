По-братски: Ташкент и Анкара договорились об установлении братских связей

Подписанный меморандум имеет большое значение для долгосрочных и дружественных отношений между двумя странами и городами и будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества в сферах экономики, промышленности, градостроительства, искусства, культуры и туризма.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Главы администраций Ташкента и Анкары подписали меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и установлении братских связей на новый уровень, сообщает сайт столичного хокимията.

Документ имеет большое значение для долгосрочных и дружественных отношений между двумя странами и двумя городами и будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества в сферах экономики, промышленности, градостроительства, искусства, культуры и туризма.

За последние три года, отмечали на встрече, узбекско-турецкие отношения вышли на новый уровень. В ходе визита президента Узбекистана в Турцию были подписаны соглашения на сумму более 3,5 млрд долл. США на реализацию более 30 проектов.

Эффективный диалог: бизнесмены Узбекистана и Турции обсудили сотрудничество >>

Мэр Анкары подчеркнул, что развитие отношений между двумя странами и городами всегда было взаимовыгодным. Сейчас в республике действует около 500 турецких компаний, чей годовой товарооборот составляет порядка 2 млрд долл. США.