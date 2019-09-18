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Банковские карты международных платежных систем VISA

Узбекским мигрантам в России станет проще переводить деньги родным

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Национальный банк Узбекистана намерен создать дополнительные удобства для граждан республики, которые живут и работают в РФ.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Узбекистан ведет переговоры со Сбербанком и другими крупными российскими банками о запуске системы мгновенных переводов денег на карты Национального банка республики. Об этом сообщил Sputnik Узбекистан директор Департамента розничного бизнеса Нацбанка Икбол Мамажанов.

"После внедрения этой системы владелец карты банка, с которым у нас есть договоренность, сможет отправлять деньги родным через его мобильное приложение на любые карточки Национального банка Узбекистана — UzCard, Humo, Visa. Перевод в рублях, зачисление в сумах по курсу на тот день", — рассказал Мамажанов.

По его словам, разработка системы займет от трех до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что проекты по интеграции карты "Мир" с платежными системами Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана и Армении будут завершены до конца года.

Теги:
Банковские карты, деньги, Национальный банк Узбекистана, Сбербанк



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