В Узбекистане хотят запретить ввоз б/у товаров

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Согласно проекту постановления Кабмина "О дополнительных мерах по защите прав потребителей и совершенствования работ по оценке соответствия потребительской продукции, а также создания благоприятных условий для субъектов предпринимательской деятельности", размещенному на портале СОВАЗ, предполагается запрет на ввоз некоторых товаров, которые были восстановлены или уже находились в употреблении.
Обсуждение проекта завершится 3 октября. Ознакомиться с полным текстом документа, а также оставить свои комментарии и предложения вы сможете по ссылке.