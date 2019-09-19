В Узбекистане хотят запретить ввоз б/у товаров

Проект постановления Кабмина "О дополнительных мерах по защите прав потребителей" предусматривает запрет на ввоз некоторых категорий товаров, бывших в употреблении.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Согласно проекту постановления Кабмина "О дополнительных мерах по защите прав потребителей и совершенствования работ по оценке соответствия потребительской продукции, а также создания благоприятных условий для субъектов предпринимательской деятельности", размещенному на портале СОВАЗ, предполагается запрет на ввоз некоторых товаров, которые были восстановлены или уже находились в употреблении.

В частности, предлагается запретить ввоз в Узбекистан бывших в употреблении или восстановленных шин для автомобилей и сельскохозяйственной техники, запасных частей для авто, а также продукцию легкой и текстильной промышленности, бытовых приборов.

Обсуждение проекта завершится 3 октября. Ознакомиться с полным текстом документа, а также оставить свои комментарии и предложения вы сможете по ссылке.