Какая страна покупает больше всего узбекского хлопка

Республика входит в топ-10 стран по производству хлопка и является одним из лидеров по качеству волокна.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Самым активным покупателем узбекского хлопка является Китай, сообщил начальник ведомства по сертификации хлопковой продукции при Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом Зохид Тошматов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

"Основными покупателями узбекского хлопка являются местные производители, — сказал Тошматов. — Девяносто процентов хлопка приобретают местные предприятия. Крупнейшим покупателем за рубежом является Китайская Народная Республика".

Для стран, приобретающих узбекский хлопок, установлена дополнительная наценка за его качество, отметил он.

По словам чиновника, Узбекистан входит в первую десятку стран по производству хлопка и в пятерку лидеров по качеству хлопкового волокна.

Ранее в Госкомстате рассказали, что объем хлопка, произведенного в республике с января по июль 2019 года, сократился на треть, однако экспорт в этот период вырос и составил 222 миллиона долларов. Текстильной продукции произведено на 771,2 миллиона долларов.