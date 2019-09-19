Какая страна покупает больше всего узбекского хлопка

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Самым активным покупателем узбекского хлопка является Китай, сообщил начальник ведомства по сертификации хлопковой продукции при Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом Зохид Тошматов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
Для стран, приобретающих узбекский хлопок, установлена дополнительная наценка за его качество, отметил он.
По словам чиновника, Узбекистан входит в первую десятку стран по производству хлопка и в пятерку лидеров по качеству хлопкового волокна.
Ранее в Госкомстате рассказали, что объем хлопка, произведенного в республике с января по июль 2019 года, сократился на треть, однако экспорт в этот период вырос и составил 222 миллиона долларов. Текстильной продукции произведено на 771,2 миллиона долларов.