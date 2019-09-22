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Вид города Самарканд

На подготовку саммита ШОС в Самарканде ФРР выделил $25 млн

Sputnik / Стрингер
Экономика
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Кредит будет выделен на улучшение дорожной инфраструктуры города и на выплату компенсаций гражданам и организациям, чьи земельные участки будут изъяты для государственных и общественных нужд в ходе подготовки к саммиту.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Фонд реконструкции и развития Узбекистана предоставил кредит в размере 25 миллионов долларов на подготовку к проведению саммита ШОС в Самарканде, сообщает РИА Новости. Встреча глав государств должна состояться в Узбекистане в 2020 году.

Первый заместитель председателя Госкомитета по инвестициям Узбекистана Лазиз Кудратов заявил журналистам, что власти страны начали подготовку к проведению саммита ШОС в 2022 году в Самарканде. Он уже трижды проводился в Ташкенте - в 2004, 2010 и 2016 годах.

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин по телефону обсудил с Мирзиёевым итоги ШОС
Кредит будет выделен на улучшение дорожной инфраструктуры города и на выплату компенсаций гражданам и организациям, чьи земельные участки будут изъяты для государственных и общественных нужд в ходе подготовки к саммиту.

Напомним, что в список "Восьми чудес ШОС" вошел архитектурный ансамбль Пои Калян - одна из жемчужин города Бухары.

Архитектурный ансамбль Пои Калян включает в себя территорию вокруг минарета Калян. Комплекс состоит из трех зданий XII-XIV вв.: минарет Калян, Мечеть Калян и медресе Мири Араб. Минарет Калян был построен Арсланханом в 1127 году и не ремонтировалась почти 900 лет.

Теги:
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