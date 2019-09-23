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Оборудование для завода GTL в Кашкадарьинской области

Компания Air Products поможет Узбекистану построить GTL-завод

МинЭнерго
Экономика
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Руководство АО "Узбекнефтегаз" и Air Products подписали дорожную карту взаимодействия по проекту возведения завода, производящего синтетическое топливо. Строительство стартовало еще в начале 2017 года. Его стоимость - 3,7 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Американская компания Air Products намерена войти в проект по строительству завода, производящего синтетическое топливо в Кашкадарьинской области, сообщает РИА Новости.

Руководство АО "Узбекнефтегаз" и Air Products подписали дорожную карту взаимодействия по проекту GTL-завода. Строительство стартовало еще в начале 2017 года. Его стоимость - 3,7 миллиарда долларов.

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© Sputnik / Павел Лисицын
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Предприятие будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа и производить 743,5 тысячи тонн дизтоплива, 311 тысяч тонн авиакеросина, 431,1 тысячи тонн нафты и 20,9 тысячи тонн сжиженного газа в год.

Срок реализации проекта - четыре года. Строителем под ключ технологической части завода выступает южнокорейская Hyundai Engineering & Construction.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Инвестиции, завод



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