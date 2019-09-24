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Глава "Узавтосаноат": годовой оборот компании - более $4 млрд

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Экономика
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Более чем за 25 лет ОА "Узавтосаноат" создало свыше 40 предприятий по производству автомобилей, автобусов, грузовой техники и автокомпонентов.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Глава "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков выступил на "Форуме локализации-2019", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, где рассказал об успехах компании.

Данный форум проводится целях углубления уровня локализации в автомобильной промышленности, а также привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана.

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По его словам, предприятия в составе акционерного общества накапливали опыт, совершенствовали производство и качество продукции. Ярким примером являются поставки автокомпонентов на конвейеры зарубежных производителей. Сейчас "Узавтосаноат" сотрудничает с иностранными партнерами на пяти континентах. К примеру, на российском рынке автокомпоненты производимые в Узбекистане используются в автомобилях LADA, "ГАЗ", "ВАЗ", а также Peugeot и Citroen.

Более чем за 25 лет ОА "Узавтосаноат" создало более 40 предприятий по производству автомобилей, автобусов, грузовой техники и автокомпонентов.

"Сегодня "Узавтосаноат" - это большая семья, объединяющая более 80 компаний и 27 тысяч сотрудников", - рассказал Умурзаков.

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Годовой оборот компании - более 4 миллиардов долларов. Средний уровень локализации автомобилей уже давно превысил 50%, а вскоре должен стать более 70%, подытожил глава "Узавтосаноат".

Наряду с отечественными предприятиями, в Форуме примут участие более 50 компаний из Бразилии, Индии, Китая, США, Франции, Южной Кореи и других стран, в числе которых - Faurecia (Франция), Autoglass Corp (Южная Корея) и Yanfeng Adient (Китай).




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