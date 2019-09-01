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Стенд компании UzAuto

В Узбекистане представлен первый инновационный центр UzAuto Market

© UzAuto
Общество
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Новая площадка объединит тюнинг-ателье, точку продаж всего модельного ряда автомобилей UzAuto Motors и большегрузной коммерческой техники, и стартап-площадку.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Несколько дней назад состоялось открытие первого в Узбекистане инновационного центра UzAuto Market, который обеспечит прямой контакт между заводами-производителями и покупателями, сообщает UzNews.uz.

Новая площадка объединит тюнинг-ателье, точку продаж всего модельного ряда автомобилей UzAuto Motors и большегрузной коммерческой техники, и стартап-площадку.

У потребителя появится возможность кастомизации – выбора каких-то элементов, что позволит каждому автомобилю стать неповторимым.

Кроме того, в тестовом режиме стала доступна услуга www.uzavtomarket.uz онлайн-продажи запчастей. Так, покупатели смогут приобрести те же оригинальные запчасти заводского качества GM Genuine, которые используются при сборке автомобилей Chevrolet.

UzAuto Motors представили обновленную Malibu с экономичным двигателем >>

Напомним, уже с сентября компания UzAuto Motors начинает поставки двух обновленных моделей Malibu Facelift с двигателем 1,5 Тurbo и Malibu Тurbo 2 литра.

По словам компании, новая Malibu заменит на рынке Узбекистана Malibu 2.5L и станет его более технологичным и экономичным (30%) преемником.

Теги:
автомобилисты, автомобиль, автомобили, Узбекистан, Узбекистан, UzAuto Motors



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