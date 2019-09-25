В Узбекистане ликвидируют более 200 предприятий

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистане будут ликвидированы 244 низкорентабельных и бездействующих государственных унитарных предприятия (ГУП), следует из постановления Кабмина. Документ опубликован на портале Lex.uz.
В частности, такая участь ждет 129 предприятий, находящихся на балансе Совета министров Каракалпакстана, 37 — Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, 17 — Министерства строительства, семь — Министерства внутренних дел, 11 — агентства "Узбеккино". Во всех предприятиях государственная доля составляет 100%.
Министерствам и ведомствам, председателю Совета министров Каракалпакстана, хокимам областей и Ташкента до 1 ноября необходимо провести дополнительную инвентаризацию, чтобы выявить бездействующие государственные унитарные предприятия, не вошедшие в список, и принять меры по их ликвидации.
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