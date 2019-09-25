00:33 26 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
Китайская платежная система UnionPay

В банкоматах — только сумы: ЦБ объяснил новый порядок обналичивания валюты

© Sputnik / Василий Батанов
Экономика
Получить короткую ссылку
240 0 0

С 1 октября в банкоматах на территории Узбекистана можно будет снять только национальную валюту - сум. Для получения долларов, евро и других денежных знаков других государств необходимо обратиться в обменные пункты.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Ценетробанк Узбекистана официально объявил о запрете выдачи иностранной валюты в банкоматах на территории республики с 1 октября текущего года. Ранее соответствующую информацию разместили некоторые коммерческие банки страны.

Финансовый регулятор объяснил эти меры тем, что у граждан Узбекистана теперь есть возможность в неограниченном количестве получать наличную валюту через обменные пункты и отделения банков, в то время как операции через банкоматы сопряжены с определенными рисками и теневыми схемами.

"Имеются случаи и возникают риски совершения подозрительных операций связанных с легализацией преступных доходов, в частности снятие валютных средств с международных платежных карт (МПК) нерезидентов на территории страны другими лицами. Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством все расчеты и платежи на территории Республики Узбекистан должны осуществляться в национальной валюте – "сум", а также с учетом международной практики, с 1 октября текущего года снятие средств с МПК через банкоматы на территории страны осуществляется исключительно в национальной валюте", — говорится в заявлении ЦБ.

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© Sputnik / Владимир Трефилов
Только через кассу: банкоматы перестанут выдавать иностранную валюту
Физлицам, имеющим международные карты, теперь придется обращаться для снятия иностранной наличности непосредственно в отделения коммерческих банков, предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Там же можно будет обменять неизрасходованные в стране сумы на ту или иную иностранную валюту по текущему курсу.

В конце августа Центробанк Узбекистана заявил о свободной продаже иностранной валюты населению через обменные пункты коммерческих банков по средневзвешенному курсу, который может отличаться от текущих курсов ЦБ. Кроме того, финансовый регулятор заявил о переходе к рыночному формированию стоимости нацвалюты.

Согласно данным ЦБ на 23 сентября, курс доллара составляет 9424,54 сума, евро — 10 383,02 сума.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, банки, сум, валюта, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
1 000 автобусов АО Тошшахартрансхихмат совершают более 16 000 рейсов в сутки. Посредством несложных вычислений получаем цифру 16. Именно столько раз в смену каждая машина проезжает по своему маршруту.
"Тошшахартрансхизмат": взгляд изнутри
Позор для США
Глухая стена: российским дипломатам отказали в получении виз в США
Результаты работы Эктора Купера в сборной Узбекистана
От свистка до свистка: что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054