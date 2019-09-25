В банкоматах — только сумы: ЦБ объяснил новый порядок обналичивания валюты

С 1 октября в банкоматах на территории Узбекистана можно будет снять только национальную валюту - сум. Для получения долларов, евро и других денежных знаков других государств необходимо обратиться в обменные пункты.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Ценетробанк Узбекистана официально объявил о запрете выдачи иностранной валюты в банкоматах на территории республики с 1 октября текущего года. Ранее соответствующую информацию разместили некоторые коммерческие банки страны.

Финансовый регулятор объяснил эти меры тем, что у граждан Узбекистана теперь есть возможность в неограниченном количестве получать наличную валюту через обменные пункты и отделения банков, в то время как операции через банкоматы сопряжены с определенными рисками и теневыми схемами.

"Имеются случаи и возникают риски совершения подозрительных операций связанных с легализацией преступных доходов, в частности снятие валютных средств с международных платежных карт (МПК) нерезидентов на территории страны другими лицами. Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством все расчеты и платежи на территории Республики Узбекистан должны осуществляться в национальной валюте – "сум", а также с учетом международной практики, с 1 октября текущего года снятие средств с МПК через банкоматы на территории страны осуществляется исключительно в национальной валюте", — говорится в заявлении ЦБ.

Физлицам, имеющим международные карты, теперь придется обращаться для снятия иностранной наличности непосредственно в отделения коммерческих банков, предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Там же можно будет обменять неизрасходованные в стране сумы на ту или иную иностранную валюту по текущему курсу.

В конце августа Центробанк Узбекистана заявил о свободной продаже иностранной валюты населению через обменные пункты коммерческих банков по средневзвешенному курсу, который может отличаться от текущих курсов ЦБ. Кроме того, финансовый регулятор заявил о переходе к рыночному формированию стоимости нацвалюты.

Согласно данным ЦБ на 23 сентября, курс доллара составляет 9424,54 сума, евро — 10 383,02 сума.