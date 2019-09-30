Узбекских майнеров обяжут платить за электричество в три раза больше

Узбекистанцы, ведущие деятельность по криптоактивам, включая майнинг, будут платить за электрическую энергию с применением повышающего коэффициента.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Узбекистане стоимость электроэнергии для майнеров увеличится в три раза, сообщается в проекте постановления.

"Потребители, независимо от присоединенной мощности, ведущие деятельность по криптоактивам, включая майнинг, осуществляют оплату за электрическую энергию с применением повышающего коэффициента в размере 3,0 к установленному тарифу соответствующей тарифной группы", - говорится в сообщении.

Согласно документу, майнинг – это деятельность по поддержанию и созданию новых блоков с возможностью получать вознаграждение в формате новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах.

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Напомним, по данным рейтинга издания International Business Times, обнародованного в январе, Узбекистан вошел в тройку лидеров по эффективности добычи криптовалют — стоимость производства одного биткоина здесь составляет 1,790 тысячи долларов. Лидерство в этом списке занимает Венесуэла (531 доллар), на втором месте — Тринидад и Тобаго (1,190 тысячи долларов).

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале своим постановлением поручил развивать технологию блокчейн в стране. В соответствии с документом, профильным министерствам и ведомствам поручено к 1 сентября подготовить законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег.