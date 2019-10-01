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парогазовая установка

Самая мощная парогазовая установка появится в Сырдарьинской области

Пресс-служба Epsilon Development Company
Экономика
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Международная финансовая корпорация поможет разработать проект государственно-частного партнерства, который привлечет инвесторов. Таким образом, отмечает Минфин, будут распределены риски между государственным и частным секторами.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана подписало соглашение о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией по развитию сферы энергоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

Газотурбинная электростанция. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Документ предусматривает строительство в Сырдарьинской области парогазовой установки мощностью 1300 МВт, которая, по прогнозам специалистов, повысит стабильность электроснабжения и позволит более эффективно использовать природный газ.

Международная финансовая корпорация поможет разработать проект государственно-частного партнерства, который привлечет инвесторов. Таким образом, отмечает Минфин, будут распределены риски между государственным и частным секторами.

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Парогазовая установка обеспечит население и предприятия региона бесперебойным электроснабжением - эта цель является ключевой для Узбекистана, ведь по оценкам Всемирного банка, рост спроса на энергию к 2030 году вырастет до 50%.

Теги:
Узбекистан, Минфин Узбекистана, Сырдарья



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