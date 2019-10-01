В Россию начнут поставлять больше узбекских овощей и фруктов

В Ташкенте состоялось четвертое заседание российско-узбекского делового совета. Мероприятие проходит в рамках визита в республику председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Российско-узбекский деловой совет подготовил план мероприятий для облегчения процесса поставок овощей и фруктов из Узбекистана в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Этот план должен позволить ускорить прием, таможенное оформление и выпуск продукции на территории России — чтобы в итоге нарастить объемы поставок.

"Все это дает уверенность, что на всех площадках крупных российских ритейлеров появится проверенная, высококачественная, лабораторно изученная продукция из Узбекистана" — сказал после подписания плана сопредседатель делового совета, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, в свою очередь, на заседании заявил, что "зеленый коридор" не снимает вопросов в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля.

"Поэтому нам надо приложить усилия, чтобы ускорить эти моменты. Сельхозпроизводители (из Узбекистана. — Прим. ред.) должны выполнять все требования", — добавил Лисовский.

В декабре 2016 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение "Об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией". Такой "зеленый коридор" предназначен для поставщиков плодоовощной продукции и пищевых продуктов (кофе, чая, дрожжей, горчицы).

По данным официальной статистики Узбекистана, в 2018 году товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между странами увеличился более чем на 20%, до 550 миллионов долларов.