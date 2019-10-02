Узбекистан получит $60 млн на строительство каскада ГЭС

Общая стоимость проекта составляет 75,3 миллиона долларов. Ожидается, что он будет реализован к концу 2023 года.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление правительству Узбекистана кредита на 60 миллионов долларов для строительства гидроэлектростанций (ГЭС) общей мощностью 25 мегаватт (МВт) в Кашкадарьинской области. Об этом сообщает пресс-служба представительства АБР в республике.

Деньги будут направлены на закупку основного технологического оборудования для шести ГЭС мощностью от 1 до 10 МВт.

Планируется построить одну электростанцию мощностью 6 МВт в Рабате, одну - в Чаппасуи (мощность — 8 МВт), одну - в Тамшусу (мощность — 10 МВт), и три мини- и микро-гидроэлектростанции общей мощностью 1 МВт.

Общая стоимость проекта составляет 75,3 миллиона долларов. Ожидается, что его реализуют к концу 2023 года.

На сегодняшний день в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт.ч.

АБР с 1995 года предоставил Узбекистану более семи миллиардов долларов на реализацию 67 проектов в области образования, сельского хозяйства, модернизации транспортной инфраструктуры и энергетического сектора, а также 83,6 миллиона долларов грантов технического содействия.