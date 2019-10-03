Япония поможет Узбекистану развить сферу информационных технологий

В рамках визита в Токио состоялось обсуждение новых инвестиционных проектов с участием крупных японских компаний и расширения сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В Токио состоялась встреча Государственного министра внутренних дел и коммуникаций Японии Минору Терада с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шухратом Садиковым, сообщает пресс-служба министерства.

В рамках визита состоялось обсуждение новых инвестиционных проектов с участием крупных японских компаний и расширения сотрудничества.

"Узбекистан заинтересован в активизации всестороннего взаимовыгодного и эффективного сотрудничества в духе отношений стратегического партнерства с Японией", - сказал министр Шухрат Садиков.

Министр внутренних дел и коммуникаций Японии Минору Терада подчеркнул большое внимание и стремление Узбекистана к развитию сферы информационных технологий и отметил, что интерес японских компаний к рынку Узбекистана неуклонно растет, учитывая факторы, объединяющие две страны.

Затем Садиков встретился с главой японской компании Sumitomo Mitsui Banking Corporation Нобуюки Кавабата и руководителем Internet Initiative Japan Коичи Сузуки.

Стороны выразили готовность мобилизовать все усилия по развитию сотрудничества между Узбекистаном и Японией в сфере информационных технологий.