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Узбекистан получил $156 млн от АБИИ на реконструкцию одной из дорог

© Sputnik / Andrei Kasprishin
Экономика
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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил средства на восстановление международной магистрали А-380. Общая стоимость реконструкции - 222,3 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций одобрил Узбекистану кредит на 156 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Эти средства будут направлены на реконструкцию участка автомобильной международной магистрали А-380.

Общая стоимость проекта обновления 78-километрового участка автомагистрали А-380 – 222,3 миллиона долларов.

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Помимо займа, реконструкция будет осуществляться и за счет средств узбекской стороны. Срок реализации проекта - пять лет.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - международная финансовая организация, созданная в 2014 году, основными целями которой является содействие развитию и экономической интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона, а также стимулирование финансового сотрудничества и финансирование инфраструктурных проектов. Узбекистан является членом АБИИ с момента его создания.




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