Фермеры попросили не сдерживать рост цен на хлеб

Либерализация цен в ударит по социально уязвимым слоям населения, увеличив их расходы на муку и хлеб, считают фермеры. Эту проблему должно решить правительство посредством поддержки малообеспеченных граждан.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана разместил на своем сайте обращение к правительству страны. Авторы письма просили отказаться от установления закупочных цен на зерно.

Государство покупает у фермеров зерно по цене ниже рыночной. Именно поэтому до потребителя производные продукты поступают по приемлемым ценам. Однако данный факт снижает заинтересованность производителей в выращивании зерна, говорится в обращении.

Вместе с тем система работает не идеально. Часть доступной муки продается по рыночным ценам и не достигает уязвимых слоев населения, а в цепочке переработки и продажи зерна нередки злоупотребления.

В последние три года увеличилась и производительность фермерских хозяйств, и финансовая заинтересованность фермеров в работе.

Цена тонны зерна дошла до 1,42 млн сумов, из которых 1,2 млн сумов - гарантированная государством закупочная цена, а надбавка в зависимости от урожайности с гектара орошаемой земли составляет до 25%.

Тем не менее зерноперерабатывающие предприятия испытывают трудности и не могут вовремя выплатить деньги фермерам. Закупая пшеницу по рыночной цене и продавая килограмм пшеничной муки по установленной правительством цене - 1 400 сумов, - они терпят убытки.

Отсутствуют рыночные механизмы и налаженная связь между производителем и потребителем.

В обращении говорится, что фермеры понимают: либерализация цен в первую очередь ударит по социально уязвимым слоям населения, увеличив их расходы на муку и хлеб. Как они считают, эту проблему должно решить правительство страны, приняв меры социальной защиты малообеспеченных граждан.