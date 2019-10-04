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Узбекистан и Япония обсудили возможность выпуска новых авто

Узбекистан и Япония обсудили возможность выпуска новых авто

Министерство инвестиций
Экономика
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Японская сторона с интересом восприняла предложение об освоении новых сегментов автомобильной продукции.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Японская компания Itochu обсудила с Узбекистаном возможность расширения выпуска новых автомобилей, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли.

Правительственная делегация Узбекистана сейчас находится с визитом в Японии.

Стороны обсудили освоение новых сегментов автомобильной продукции, а также предложения по активизации деятельности в Узбекистане посредством участия в крупных проектах в сфере металлургии, нефтегазовой и химической промышленности, транспортном строительстве и производстве сельскохозяйственной и бытовой техники с привлечением средств японского правительства и инвесторов.

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Также с партнерами были обговорены взаимные намерения по заключению новых контрактов на поставку природного урана из Узбекистана в Японию.

Помимо этого, обсуждены вопросы, связанные с состоянием уже реализуемых совместных проектов, и проработаны пути дальнейшего наращивания портфелей проектов компаний в Узбекистане.

Теги:
Экономика, автомобили, Япония, Япония, Узбекистан, Узбекистан



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