Международный торговый центр появится на границе с Казахстаном

На этапе реализации проекта планируется открыть 10 тысяч, а далее на этапе эксплуатации — 40 тысяч рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Международный торговый центр экономического сотрудничества "Центральная Азия" планируется создать на границе между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает "Казинформ".

"Уже ведутся переговоры, несколько раундов из которых уже состоялось, и мы подобрали пять мест дислокации данного международного центра, призванного внедрить новый формат мелкооптовой и розничной торговли на границе между Казахстаном и Узбекистаном, развивать международный туризм, улучшать логистические услуги и налаживать приграничную кооперацию бизнеса", — сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.

По его словам, на этапе реализации проекта планируется открыть 10 тысяч, а далее на этапе эксплуатации — 40 тысяч рабочих мест.

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Как отмечают в министерстве, основным стратегическим партнером Казахстана в Центральной Азии является Узбекистан. В соседнюю страну можно нарастить товары по 70 позициям, общая сумма которых составляет 210 млн долларов.