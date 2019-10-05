В Ташкенте проходит инвестфорум государств Тюркского Совета

По словам председателя ТПП Узбекистана Адхама Икрамова, итоги встреч в формате В2В позволят создать платформу для дальнейшего практического взаимодействия.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В Ташкенте на Инвестиционном форуме деловых кругов государств-членов Тюркского Совета обсуждены вопросы повышения потенциала торгово-экономического сотрудничества в регионе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Узбекистан стал полноправным членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств, подписав Нахичеванское соглашение", - сказал генеральный секретарь организации Багдад Амреев.

Он напомнил, что подписание многостороннего меморандума планируется 15 октября на 7-м Саммите Тюркского Совета в Баку.

По словам Амреева, реформы, проводимые в стране направлены на улучшение инфраструктуры для ведения бизнеса и притока иностранных инвестиций.

"Наша цель – внести свою лепту в осуществление проектов, начатых Мирзиёевым. Сегодняшний форум стал началом нашей кооперации", - добавил он.

О том, что потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества огромный, а сегодняшние показатели неудовлетворительны отметили практически все выступившие на Форуме представители стран-участниц Тюркского Совета.

А это 6 стран с общей численностью населения 160 миллионов челчеловек, включая: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию, Узбекистан и Венгрию, имеющую статус наблюдателя.

По словам председателя ТПП Узбекистана Адхама Икрамова, итоги встреч в формате В2В позволят создать платформу для дальнейшего практического взаимодействия. Приоритетными направлениями сотрудничества для Узбекистана станут производство строительных материалов, фармацевтика, сельское хозяйство, нефтегазовая, химическая, автомобильная промышленность, текстиль, машиностроение, туризм и ИКТ.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств – международная организация, созданная в 2009 году. Структура организации представлена Советом глав государств, Советом министров иностранных дел, Торгово-промышленной палатой, Комитетом старших должностных лиц, Советом старейшин и Секретариатом, расположенным в Стамбуле.