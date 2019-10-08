Власти Узбекистана планируют добиться роста ВВП в 2,1 раза

Министерство экономики и промышленности представило для обсуждения проект концепции комплексного социально-экономического развития республики до 2030 года.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана намерено к 2030 году добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2,1 раза, ВВП на душу населения — в три раза, до 4 538 долларов, следует из проекта концепции комплексного социально-экономического развития республики на ближайшие десять лет. Документ разработан Министерством экономики и промышленности и опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.

В нем отмечается, что для достижения заданных целей требуется поддерживать среднегодовые темпы экономического роста не ниже 6,4%.

Запланированный темп роста ВВП на душу населения позволит республике войти в группу стран с уровнем доходов выше среднего, снизить уровень напряженности на рынке труда, обеспечить рост доходов населения и сокращение малообеспеченности в два раза, полное удовлетворение потребности людей в жилье (20 квадратных метров), качественной питьевой воде (100%) и электроэнергии (100%).

Ожидается, что благодаря изменениям продолжительность жизни граждан увеличится до 78-80 лет, а смертность сократится в полтора раза.

В качестве основных факторов роста ВВП в 2018-2030 годах выделяются обеспечение роста реальных объемов промышленности в 2,3 раза (увеличение доли в ВВП от 26,3% в 2018-м до 33,3% в 2030 году), строительных работ в 2,1 раза (от 5,7% до 6,4%) и сферы услуг в 2,1 раза (от 35,6% до 39,3%), снижение доли сельского хозяйства в 1,8 раза (с 32,4% до 21%).

Рост производственного потенциала экономики должен обеспечить увеличение объемов экспорта в три раза.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о снижении НДС с 20% до 15%. Новая налоговая ставка вступила в силу с 1 октября.