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В Узбекистане обсуждают концепцию, которая повысит уровень ВВП в 3 раза

Sputnik
Экономика
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В Министерстве экономики и промышленности разработали концепцию комплексного развития, которая позволит Узбекистану к 2030 году войти в группу стран мира с уровнем доходов выше среднего.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Главная цель разработанной концепции, которая размещена на портале СОВАЗ, - формирование экспортно-ориентированной рыночной экономики, основанной на знаниях и обеспечивающей высокое качество жизни при устойчивом экономическом росте.

Ориентиром развития экономики определен рост реального ВВП в 2,1 раза и ВВП на душу населения в иностранной валюте в 3 раза к 2030 году. Этот показатель должен будет составить 4 538 долл. США, против 1 533 долл. США в 2018-м. 

Штаб-квартира Всемирного Банка
© Flickr
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Для достижения заданных целей, говорится в проекте концепции, необходимо будет поддерживать среднегодовые темпы экономического роста не ниже 6,4%.

Достигнутое значение ВВП на душу населения к 2030 году позволит Узбекистану войти в группу стран мира с уровнем доходов выше среднего, снизить напряженность на рынке труда, обеспечить рост доходов населения и сокращение малообеспеченности в два раза. Вместе с тем реализация предложенного документа будет способствовать повышению продолжительности жизни до 78-80 лет и сокращению смертности в полтора раза.

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Кроме того, будет полностью удовлетворена потребности населения в жилье (20 кв. м), качественной питьевой воде (100%) и электроэнергии (100%).

Теги:
ВВП, проект, Узбекистан



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