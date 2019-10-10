Цены на узбекский сахар взлетели

О повышении цен на узбекский сахар стало известно еще в июле. Данный факт связан с отменой 1 октября льгот по НДС.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Максимальная цена на сахар в Узбекистане достигла отметки в 7 тысяч сумов, сообщает Госкомстат.

Об изменении цен на сахар стало известно еще в июле.

По словам Госкостата, такой факт связан с отменой с 1 октября льгот по НДС.

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Напомним, в марте стало известно о том, что Россия просит предоставить квоту на поставки ежегодно 200 тысяч тонн сахара в Узбекистан.

Глава Минсельхоза республики сообщил, что в 2018-м российские компании поставили в Узбекистан около 700 тысяч тонн сахара.

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По данным официальной статистики, годовая потребность Узбекистана в сахаре составляет около 700 тысяч тонн. В 1998 году ИП АО "Хорезм-шакар" (Хорезмский сахарный завод) построило первый сахарный завод в стране мощностью 1 тысяча тонн продукции в сутки из тростникового сахара-сырца. В конце 2014-м ИП ООО "Ангрен Шакар" ввело в эксплуатацию сахарный завод в Ташкентской области аналогичной мощности. Планировалось, что эти два предприятия должны были практически закрыть потребности внутреннего рынка. Однако из-за высокой стоимости поставок тростникового сырья в последние годы заводы работают не на полную мощность.