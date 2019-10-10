16:42 10 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Работа по созданию лесозащитных зон Зеленое насаждение на дне осушенного Аральского моря в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан

В Каракалпакстан планируют вложить около $40 млн - проект

МЧС Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
120 0 0

В документе говорится, что будет построена отдельная газораспределительная станция за пределами района для стабильной подачи газа. Для этого проложат провод протяженностью 34 км.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. В развитие Бозатоуского района Каракалпакстана до 2021 года планируется вложить около 359 млрд сумов. Соответствующий проект вынесли на обсуждение на портале СОВАЗ.

Эти инвестиции будут направлены в промышленную, торговую, медицинскую, образовательную и другие сферы.

В частности, в рамках проекта предполагается проложить электрические и газовые сети для обеспечения бесперебойного питания в районе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время посещения Каракалпакстана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев определил вектор развития Каракалпакстана

В документе также говорится, что будет построена отдельная газораспределительная станция за пределами района для стабильной подачи газа. Для этого проложат провод протяженностью 34 км.

Для подачи электроэнергии образуют семь энергоблоков, стоимость которых составляет более 5 млрд сумов.

Также из проекта документа следует, что планируется возвести три новых школы, реконструировать девять имеющихся образовательных учреждений в поселке Кегейли. Многоквартирные дома будут оснащены детскими игровыми площадками, открыты различные магазины, отели, автосервисы и т. д.  

Теги:
проект, Каракалпакстан, Узбекистан, Экономика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Протесты экоактивистов в Лондоне
Восстание против вымирания: протест экоактивистов в Лондоне
С космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М» с иностранными спутниками на борту
Запуск "Протона-М" с иностранными спутниками – видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054