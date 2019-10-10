В Каракалпакстан планируют вложить около $40 млн - проект

В документе говорится, что будет построена отдельная газораспределительная станция за пределами района для стабильной подачи газа. Для этого проложат провод протяженностью 34 км.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. В развитие Бозатоуского района Каракалпакстана до 2021 года планируется вложить около 359 млрд сумов. Соответствующий проект вынесли на обсуждение на портале СОВАЗ.

Эти инвестиции будут направлены в промышленную, торговую, медицинскую, образовательную и другие сферы.

В частности, в рамках проекта предполагается проложить электрические и газовые сети для обеспечения бесперебойного питания в районе.

В документе также говорится, что будет построена отдельная газораспределительная станция за пределами района для стабильной подачи газа. Для этого проложат провод протяженностью 34 км.

Для подачи электроэнергии образуют семь энергоблоков, стоимость которых составляет более 5 млрд сумов.

Также из проекта документа следует, что планируется возвести три новых школы, реконструировать девять имеющихся образовательных учреждений в поселке Кегейли. Многоквартирные дома будут оснащены детскими игровыми площадками, открыты различные магазины, отели, автосервисы и т. д.