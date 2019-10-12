Сотрудники, привлекающие гранты, получат вознаграждения

Принят указ президента "О мерах по совершенствованию механизмов привлечения средств внешнего безвозмездного содействия и работы с донорами".

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Принят указ президента Узбекистана "О мерах по совершенствованию механизмов привлечения средств внешнего безвозмездного содействия и работы с донорами", сообщает Министерства юстиции.

Согласно документу, Министерство инвестиций и внешней торговли определено уполномоченным органом по выработке предложений по развитию и повышению эффективности сотрудничества с донорами.

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В соответствии с Указом, государственные органы привлекают гранты стоимостью 100 тысяч долларов США и более по одному проекту путем их включения в программы привлечения средств внешнего безвозмездного содействия и сотрудничества с донорами.

Также структуре центрального аппарата Министерства инвестиций и внешней торговли образован Департамент координации внешнего безвозмездного содействия.

Уже с 1 декабря 2019 года срок заблаговременного направления в Министерство иностранных дел запросов по вопросам организации визитов в республику Узбекистан делегаций доноров и их встреч с официальными лицами сокращается с 30 до 15 рабочих дней.

Также получатели грантов могут не предоставлять выписки с банковских счетов, а отчитываться они будут ежеквартально только перед Министерством юстиции.

Более того, руководители государственных органов вправе поощрять работников, непосредственно участвующих в привлечении грантовых средств, в виде единовременного вознаграждения до 15-кратного МРОТ.