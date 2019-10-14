Налоговики Узбекистана пройдут обучение в Москве

Первая группа специалистов уже отправилась в Россию. Остальные сотрудники присоединятся к коллегам чуть позже.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Сотрудники Налогового комитета отправились в Москву на повышение квалификации, сообщает пресс-служба ведомства.

Федеральная налоговая служба России окажет помощь в обучении 166 специалистов из Узбекистана. Сотрудники ГНК отправились в Москву для прохождения курсов "Солиқ тўловчилар билан муносабатларни самарали йўлга қўйиш".

Первая группа уже отправилась в Россию. Остальные сотрудники присоединятся к коллегам чуть позже.

Напомним, что недавно Шавкат Мирзиёев подписал указ о снижении НДС с 20% до 15%.

Ранее президент на видеоселекторном совещании поручил Минфину разработать конкретные обоснованные предложения по снижению ставки НДС и соответствующий проект решения президента.

Предполагается, что снижение ставки НДС до 15% в совокупности с мерами, направленными на обеспечение его нейтральности, предлагаемыми в новой редакции Налогового кодекса, благоприятно отразится на деятельности хозяйствующих субъектов.

При этом снижение ставки на пять процентных пунктов сократит поступления в государственный бюджет на 10 триллионов в год или порядка 2% к ВВП.